Stava facendo video TikTok Tir contro ambulanza mortale sull’A1 | impatto devastante

Un incidente avvenuto sull’autostrada A1 ha provocato una vittima e ha coinvolto un veicolo in fase di registrazione di video su TikTok. L’impatto tra un’auto e un’ambulanza si è verificato in un tratto trafficato, causando danni ingenti e conseguenze tragiche. Dopo mesi di indagini, le autorità hanno deciso di procedere con un’azione legale, stabilendo un primo passo nel procedimento giudiziario.

Una tragedia che ha sconvolto l’Italia intera e che, a distanza di mesi, trova ora un primo punto fermo sul piano giudiziario. È arrivata infatti la condanna per il drammatico incidente avvenuto lungo l’Autosole, costato la vita a tre persone e che aveva sollevato un’ondata di indignazione per le modalità con cui si è verificato. Il giudice per l’udienza preliminare di Arezzo ha accolto il patteggiamento dell’autotrasportatore di 59 anni, originario di Savona e residente nel Cuneese, stabilendo per lui una pena di cinque anni di reclusione. L’uomo era imputato per l’incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Stava girando video per TikTok e centrò un’ambulanza con il suo tir: 5 anni all’austista della strage sull’A1Cinque anni per il camionista che il 4 agosto del 2025 tamponò un’ambulanza in coda nall’A1 causando tre morti: l’uomo, Fabio M.

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