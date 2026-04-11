Jonathan Millet firma un'opera intensa dove la vendetta si mescola alla giustizia. Il thriller racconta la vera storia dei gruppi segreti che danno la caccia agli aguzzini siriani in esilio. Stasera, sabato 11 aprile, alle 21:20, in prima serata su Rai 4, arriva in prima visione assoluta il film franco - tedesco - belga Il sentiero dei fantasmi - Ghost Trail, un thriller psicologico del 2024 intenso e carico di tensione diretto da Jonathan Millet. Il titolo originale della pellicola è Les Fantômes, ecco tutto quello che c'è da sapere su questa pellicola ispirata a fatti realmente accaduti. Di cosa parla Il sentiero dei fantasmi: la storia intensa di Hamid Il protagonista è Hamid, un uomo segnato dalla guerra civile siriana.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stasera in tv Il sentiero dei fantasmi: il thriller su Rai 4 ispirato a fatti reali

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