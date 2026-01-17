Tutto quello che c'è da sapere sulla pellicola spagnola diretta da Iñaki Sánchez Arrieta, mix perfetto di ecologia, mistero e vendetta in prima visione stasera su Rai 4. Stasera, sabato 17 gennaio alle 21:20, Rai 4 propone una serata all'insegna della tensione con la prima visione assoluta di El Lodo Questo thriller psicologico spagnolo, diretto da Iñaki Sánchez Arrieta, trascina lo spettatore in un'atmosfera torbida dove i segreti del passato riemergono come fango dalle paludi. La Trama Il film segue la storia di Ricardo, un prestigioso biologo che, dopo aver vissuto all'estero, decide di tornare con la sua famiglia nel suo villaggio natale, situato nelle zone umide della Albufera di Valencia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stasera in TV El Lodo su Rai 4: trama e cast del thriller spagnolo

