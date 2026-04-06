Su Rai 4 viene trasmesso un thriller che si ispira a eventi reali, con Patrick Schwarzenegger nel cast. La trama segue un gruppo di giovani che, spinti dalla delusione, pianificano rapine contro persone molto agiate. Tuttavia, le loro azioni portano rapidamente a una spirale di violenza che cambia il corso della vicenda. La narrazione si basa su fatti accaduti, senza elementi di finzione.

Un gruppo di giovani disillusi organizza colpi contro ricchi e potenti, ma la ribellione si trasforma in spirale di violenza. Stasera alle 21.20 Rai 4 propone la prima visione del film diretto da Seth Savoy. Per la prima serata di oggi, lunedì 6 aprile, Rai 4 propone una scarica di adrenalina e riflessione sociale con la prima visione de La banda di Chicago (Echo Boomers). In onda alle 21.20, il film diretto da Seth Savoy ci trascina nel cuore di una ribellione violenta e generazionale, dove il confine tra lotta di classe e criminalità pura si fa pericolosamente sottile. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa pellicola ispirata a fatti realmente accaduti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La banda di Chicago su Rai 4: thriller ispirato a fatti veri con Patrick Schwarzenegger

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