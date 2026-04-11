Per la stagione della FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana è stato annunciato un cambio nel cartellone: al pianoforte salirà Louis Lortie al posto di Alexander Lonquich. La data dell’evento rimane invariata e il pubblico potrà ascoltare l’artista canadese, noto per le sue interpretazioni, in un concerto che si svolgerà alla Fenice. La modifica riguarda esclusivamente l’artista, senza variazioni sul programma previsto.

Sarà Louis Lortie, e non Alexander Lonquich come inizialmente previsto, il protagonista del nuovo appuntamento con la stagione della FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Lortie, impegnato nel doppio ruolo di pianista solista e direttore d’orchestra, sostituisce infatti il celebre collega, impossibilitato ad esibirsi per un infortunio. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Associazione LeMuse – Senigallia Concerti, è per questa sera (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia. Resta invariato il programma, che comprende il Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore K.466 di Mozart e due opere di Mendelssohn-Bartholdy: l’Ouverture ‘Das Märchen von der schönen Melusine’ (‘La bella Melusina’), Op. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stagione della Form alla Fenice. Cambio al pianoforte: c’è Lortie

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