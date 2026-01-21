69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al pianoforte al Pollini Dénes Várjon
Il 27 gennaio alle ore 20, presso il teatro Pollini di Padova, si terrà il concerto del pianista Dénes Várjon, ospite consolidato delle stagioni degli Amici della Musica di Padova. In questa occasione, Várjon proporrà un programma che conferma la sua attenzione verso la musica classica, offrendo al pubblico un momento di ascolto raffinato e di qualità.
Concerto del pianista DÉNES VÁRJON, affezionato ospite delle Stagioni degli Amici della Musica di Padova, martedì 27 gennaio, alle ore 20.15 presso l’Auditorium Pollini di Padova. Famoso per le sue interpretazioni “eleganti, appassionate e sempre di grande impatto strumentale” (New York Times).🔗 Leggi su Padovaoggi.it
