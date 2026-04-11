Stagionali nello scantinato allagato | premiato il giornalismo d’inchiesta di Alex Giuzio

Un caso di lavoro stagionale svolto in un ambiente umido e allagato ha portato all’attenzione il giornalismo d’inchiesta. Un giornalista ha documentato le condizioni di chi opera in un contesto difficile, spesso trascurato. La narrazione si concentra sulla scoperta di situazioni nascoste, senza interpretazioni o valutazioni personali. L’inchiesta ha ricevuto riconoscimenti ufficiali, evidenziando l’impegno nel portare alla luce realtà spesso ignorate.

C’è un filo rosso che lega il giornalismo d’inchiesta internazionale alle cronache, spesso silenziose, dei territori: è la ricerca della verità dove le condizioni umane si fanno più fragili. In quest'ottica venerdì, presso il Campo di Fossoli, è stato consegnato ad Alex Giuzio, giornalista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Brescia, coltiva marijuana nello scantinato: denunciato 60enneBrescia, 10 marzo 2026 – Nello scantinato di casa aveva strutturato una serra per la coltivazione di marijuana. L’orrore di Luigi, segregato e lasciato morire nello scantinato: arrestati moglie e figlioPiacenza, 30 marzo 2026 – L'orrore si nascondeva tra le mura domestiche, mascherato da un decesso all'apparenza sereno e naturale.