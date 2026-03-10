Brescia coltiva marijuana nello scantinato | denunciato 60enne

Un uomo di 60 anni è stato denunciato a Brescia dopo essere stato trovato con una serra di marijuana allestita nello scantinato di casa. La polizia ha scoperto le piante durante un controllo e ha sequestrato tutto il materiale utilizzato per la coltivazione. L’operazione si è svolta nel corso di una perquisizione nella sua abitazione.

Brescia, 10 marzo 2026 – Nello scantinato di casa aveva strutturato una serra per la coltivazione di marijuana. E' accaduto a Brescia, dove un uomo di 60 anni è stato denunciato. Serra nello scantinato. A individuare il locale sono stati gli investigatori della squadra mobile della questura di Brescia, durante un mirato servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, con a proprio carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e già sottoposto ad una condanna per spaccio di stupefacenti, aveva strutturato nello scantinato della propria abitazione alcuni vani, dotandoli di strutture bioclimatiche ventilate e di illuminazione artificial e adibite alla germinazione, coltivazione ed essiccazione della marijuana.