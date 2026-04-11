Sport orgoglio rosa contro l’abbandono

In Italia, lo sport femminile continua a incontrare difficoltà: solo il 56,8% delle ragazze tra gli 11 e i 14 anni pratica attività sportiva, mentre nella fascia adolescenziale questa percentuale scende al 42,6%. Questi dati mostrano una diminuzione dell'interesse e della partecipazione tra le giovani ragazze, evidenziando un divario che riguarda anche le ragazze più giovani. La situazione rimane un tema di discussione nel panorama sportivo nazionale.

Lo sport femminile è ancora un tasto dolente del Bel Paese. Solo il 56.8% delle ragazze tra gli 11 e i 14 anni pratica uno sport ed il discorso peggiora nella fase adolescenziale, 42,6%. In Italia, il 21,6% delle bambine abbandona gli sport e dopo i 18 anni solamente il 31,9% delle ragazze continua. Per parlare dei problemi del calcio femminile è intervenuta anche Valentina De Risi, Consigliere Nazionale Rappresentante del Calcio Femminile Aiac: "Rispetto al passato c’è un cambiamento enorme, una percezione che si nota anche sui campi. Le ragazze ci sono e sono numerose rispetto a prima, ma è fondamentale che sia cambiato l’approccio dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ci sono momenti in cui lo sport smette di essere solo sport. Ascoltare il Santo Padre dire: “Dallo sport si impara a conoscere il proprio corpo senza idolatrarlo, a governare le emozioni, a competere senza perdere il senso della fraternità, ad accogliere la sconfit - facebook.com facebook

Serata calcistica per il Ministro dello Sport Andrea #Abodi presente allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per assistere alla gara tra #Alcione e #Lecco di Serie C x.com