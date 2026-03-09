Sportivamente rosa lo sport scende in campo contro i tumori | Prevenire è un gesto di forza

Si è conclusa la seconda edizione di “Sportivamente rosa”, l’evento promosso da Aics Forlì in collaborazione con Aics Volley Asd e Lilt Forlì-Cesena, con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’iniziativa ha coinvolto diverse discipline sportive per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e cittadini, unendo lo sport alla lotta contro la malattia.

Si è conclusa la seconda edizione di “Sportivamente rosa”, l’iniziativa promossa da Aics Forlì in collaborazione con Aics Volley Asd e Lilt Forlì-Cesena – Lega italiana per la lotta ai tumori, con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La manifestazione è nata con l’obiettivo di sensibilizzare bambini, giovani e adulti sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano, unendo sport, informazione e momenti di condivisione. Durante la giornata la presidente della Lilt Forlì-Cesena, Sandra Montali, ha offerto ai presenti consigli utili per prendersi cura della propria salute e promuovere comportamenti salutari nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Sanità e ricerca scendono in campo per un fine solidale: torna la seconda edizione di "Sportivamente rosa"Sabato 7 marzo alla palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole si tiene la seconda edizione dell'evento "Sportivamente rosa". Leggi anche: La Banda città di Cesena scende in campo a sostegno dell'Associazione romagnola ricerca tumori con il concerto di Natale Aggiornamenti e notizie su Sportivamente rosa Discussioni sull' argomento Sportivamente Rosa, seconda edizione; Sanità e ricerca scendono in campo per un fine solidale: torna la seconda edizione di Sportivamente rosa; Segavecchia, Strawoman, la sfilata dei carri allegorici e i mercatini vintage: tutto il weekend forlivese; Turbigo, Greta Ciconali campionessa italiana di Pole Bending: premiata al Coni durante lo Star’s Day 2026. Sportivamente Rosa, seconda edizioneSabato 7 marzo la palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiterà Sportivamente Rosa, evento organizzato dall’AICS Comitato Provinciale Forlì-Cesena in collaborazione con AICS Volley A ... forli24ore.it AiCS. . �Si parlerà di solitudine e del fenomeno degli Hikikomori, di genitori soli che reggono tutto, di bambini che crescono senza spazi vicini dove essere visti, ascoltati e accolti nella puntata di sabato 21 febbraio di SportivaMente, il talk show di AiCS che m - facebook.com facebook