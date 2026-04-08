Dal 7 al 12 aprile, il Csi Milano promuove la campagna «Fuori Rosa», una iniziativa rivolta a sensibilizzare contro la violenza di genere nel mondo dello sport. Oltre 650 società sportive e numerosi atleti di Serie A partecipano a questa mobilitazione, che mira a portare l’attenzione su un tema rilevante attraverso attività e messaggi condivisi. La campagna si svolge in diverse sedi sportive della regione, coinvolgendo vari livelli del movimento sportivo.

Nel mondo dello sport, dove il linguaggio è spesso quello della competizione, arriva un messaggio che va oltre il risultato. Dal 7 al 12 aprile il Centro Sportivo Italiano di Milano chiama a raccolta società, atleti e appassionati per una mobilitazione contro la violenza di genere. Il nome scelto è diretto: Fuori Rosa: la violenza di genere non si convoca. L’iniziativa si sviluppa soprattutto sui social, ma coinvolge concretamente i campi e le palestre di tutta la provincia. Oltre 650 società sportive affiliate al comitato milanese sono invitate a partecipare con un gesto simbolico: esporre un cartellino rosa prima delle partite o durante gli allenamenti, condividendo immagini e contenuti per ribadire un concetto semplice — la violenza non ha spazio, nemmeno nello sport. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sport in campo contro la violenza: la campagna «Fuori Rosa»

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