Scioglimento Comune Nuova Gioventù Balnea | Grazie a De Roberto per la sinergia di questi anni

La Nuova Gioventù Balnea annuncia lo scioglimento dell’associazione. In un messaggio, ringraziano l’assessore Paola de Roberto per il supporto e la collaborazione di questi anni, sottolineando il buon lavoro fatto a favore del Terzo Settore.

