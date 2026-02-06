Scioglimento Comune Nuova Gioventù Balnea | Grazie a De Roberto per la sinergia di questi anni
La Nuova Gioventù Balnea annuncia lo scioglimento dell’associazione. In un messaggio, ringraziano l’assessore Paola de Roberto per il supporto e la collaborazione di questi anni, sottolineando il buon lavoro fatto a favore del Terzo Settore.
La Nuova Gioventù Balnea APS esprime un “sentito ringraziamento” all’assessore Paola de Roberto per “il lavoro svolto a favore del Terzo Settore e per la costante vicinanza dimostrata alla nostra associazione”. E' quanto scrivono il presidente, i consiglieri e i soci dell'associazione nel giorno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Comune Nuova Gioventù Balnea
Lutto a Mercatello: addio a Raffaele, socio fondatore dell'associazione Nuova Gioventù Balnea
Curiosità, anziani scatenati al corso di arti marziali promosso dall'associazione Nuova Gioventù Balnea
