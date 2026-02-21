Giornata ecologica sul litorale salernitano | l' appello di Nuova Gioventù Balnea alla cittadinanza

Nuova Gioventù Balnea ha organizzato una giornata ecologica sul litorale salernitano per sensibilizzare sull’importanza di preservare la Spiaggia Inclusiva. Domani mattina, alle 10, cittadini, volontari e giovani si riuniranno per raccogliere rifiuti e pulire l’area. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a mantenere uno spazio accessibile a tutti. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire e fare la propria parte.

Un invito aperto a tutta la comunità per prendersi cura di uno spazio simbolo di inclusione. Domani mattina (domenica 22 febbraio), a partire dalle ore 10, cittadini, volontari e ragazzi si ritroveranno sulla Spiaggia Inclusiva Balnea per una mattinata all'insegna della condivisione e dell'impegno concreto. L'iniziativa prevede momenti di socialità e divertimento, ma anche un'azione concreta a tutela dell'ambiente: la raccolta della plastica abbandonata sull'arenile. Un gesto semplice, ma fondamentale, per salvaguardare il bene comune e rendere la spiaggia ancora più fruibile e accogliente per tutti.