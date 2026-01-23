Ciclone Harry rilevata un' onda di quasi 17 metri | è la più alta mai registrata nel Mediterraneo

Durante il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia, nel Canale di Sicilia è stata rilevata un’onda di 16,6 metri, la più alta mai registrata nel Mediterraneo. Questa misura rappresenta un dato significativo per la conoscenza delle condizioni meteorologiche estreme nella regione. La rilevazione evidenzia l’intensità delle tempeste e l’importanza di monitorare costantemente le variazioni del mare in aree soggette a fenomeni meteorologici di questo tipo.

Ben 16,6 metri: è questa l'altezza da record di un'onda rilevata durante il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia nel Mediterraneo, precisamente nel Canale di Sicilia. A registrare il fenomeno - che non ha precedenti in questo mare - è stata una delle boe dell'Ispra (Istituto superiore per la.

Ciclone Harry: ecco la mega onda, mai così in 40 anni! Quanto è alta, pazzesco!Il ciclone Harry ha generato una delle onde più alte degli ultimi 40 anni nel Mediterraneo, attirando l’attenzione internazionale.

Ciclone Harry, alta allerta in SardegnaL’allerta meteo in Sardegna rimane elevata a causa del passaggio del ciclone mediterraneo Harry.

Il ciclone Harry si allontana, ma l’Italia affronta i danni e resta sotto l’effetto delle perturbazioni: le previsioniIl ciclone Harry in Italia: tra danni ingenti e nuove perturbazioni, le previsioni per i prossimi giorni. Ecco cosa sapere. notizie.it

Ciclone Harry. Stanziato più di un miliardo di euro per i danni. A Portopalo onda record di oltre 16 metriStiamo affrontando le conseguenze di un evento senza precedenti, il più violento che abbia colpito la Sicilia negli ultimi anni. Sono molto preoccupato, in ... radiortm.it

Musumeci a Catania dopo il ciclone Harry: verso lo stato di emergenza Il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci in visita a Catania, una delle aree più colpite dal ciclone Harry. Musumeci ha annunciato che è già prevista una - facebook.com facebook

#Ciclone " #Harry": gli interventi della Guardia Costiera nel Sud Italia x.com