Visita del Commissario ASP Cosenza a Longobucco | focus su rilancio servizi sanitari e accessibilità territoriale

Il Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Vitaliano De Salazar, è atteso domani mattina alle 10.30 nella Sala consiliare del Comune di Longobucco, in provincia di Cosenza, per un incontro pubblico con i cittadini. È un appuntamento che non è solo un passaggio burocratico, ma un segnale chiaro: la sanità dell’entroterra calabrese, per troppo tempo dimenticata, sta finalmente tornando al centro del dibattito politico e amministrativo. La città, con i suoi 4.500 abitanti e il suo nucleo storico in cima alla dorsale silana, ha atteso questo momento con un misto di speranza e scetticismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

