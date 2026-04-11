Spezia il doppio ex Perrotta traccia la via | Possono vincere ma serve aggressività

Il match tra Spezia e Mantova richiama una sfida del 14 gennaio 1990, quando le Aquile vinsero 3-1 con gol di Marocchi, Perrotta e Casilli. Perrotta, ex calciatore e ora commentatore, ha recentemente commentato la partita sottolineando che le squadre in corsa possono vincere, ma è necessaria un’aggressività maggiore. La partita di oggi si inserisce in questa tradizione di incontri combattuti e ricchi di storia.

Il match Spezia-Mantova riporta indietro al 14 gennaio 1990 quando le Aquile guidate dal ‘maestro’ Sergio Carpanesi si imposero per tre a uno sui virgiliani grazie alle reti di Marocchi, attuale addetto all’arbitro del club biancorosso, Perrotta e Casilli. Era lo Spezia dei vari Rollandi, Spalletti, Ceccaroni, Stabile, Pregnolato che, dopo aver sfiorato la B l’anno precedente, non fu protagonista di un campionato esaltante. Il passaggio tra passato e presente è rivisitato per La Nazione dall’ex attaccante aquilotto e del Mantova Santo Walter Perrotta, classe 1959. Perrotta, Spezia-Mantova è la sua partita. "Due squadre che porto nel cuore. A Mantova arrivai dal Livorno nella stagione 1988-89. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia, il doppio ex Perrotta traccia la via: "Possono vincere, ma serve aggressività" Avellino, Perrotta traccia il bilancio: «Al prossimo sindaco lascio una città che può guardare al futuro con fiducia»A margine dell'incontro dell'8 marzo al Carmine, il commissario straordinario fa il punto sul risanamento della città e manda un messaggio a chi... Leggi anche: Jannik Sinner e la risposta tra imbarazzo e ironia: “Scelgo Kyrgios per vincere il doppio ma…” Temi più discussi: Sampdoria-Empoli, il doppio ex Caputo: Attaccanti di oggi senza cattiveria sottoporta; Libeccio e Grecale saranno demolite, battezzarono il Mediterraneo Allargato durante la Guerra Fredda; Conte in Nazionale? De Laurentiis pensa al sostituto: tre candidati, due ex Inter in lizza; Ma tu te lo ricordi Marco Marocchi? E’ lui il doppio ex di Spezia-Mantova. QS - Carrarese-Spezia, il doppio ex Masitto: Toscani messi meglio. La vittoria darebbe ai liguri stimoli ulteriori per salvarsiIl derby di Pasquetta? Una partita che ha due sapori. La Carrarese deve cercare di salvarsi prima possibile. E’ messa meglio ed ovviamente. tuttob.com Cristiano Masitto remembers Carrarese-Spezia: They were wonderful matches with packed stadiums.He wore the shirts of both clubs, playing three derbies, one of which he wore the blue shirt and the captain's armband. sport.quotidiano.net Per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, il treno 19341 (LA SPEZIA-PISA) non è ancora partito. #treni x.com Buongiorno e buona giornata Monterosso Cinque Terre La Spezia - facebook.com facebook