Jannik Sinner ha iniziato bene gli Australian Open, superando il francese Hugo Gaston nel primo turno. La partita si è conclusa anticipatamente a causa del ritiro dell’avversario. Tra imbarazzo e ironia, Sinner ha commentato la scelta di Kyrgios come possibile doppio vincitore, lasciando trasparire un mix di sorpresa e determinazione per il prosieguo del torneo.

Missione compiuta per Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open. L'azzurro ha sconfitto il francese Hugo Gaston, in un match finito prima del previsto per il ritiro del transalpino. Un esordio, quindi, comodo per l'altoatesino, impegnato più dai vari media che dai suoi avversari, se si va a ben vedere. Tra interviste, appuntamenti extracampo e una gestione dell'immagine sempre più complessa, il numero 2 del mondo è chiamato a un equilibrio che va ben oltre il tennis. Sinner si muove in un contesto saturo di attenzioni. Le televisioni lo inseguono, i media internazionali lo cercano, e persino i podcast ufficiali del torneo reclamano il loro spazio.

Jannik Sinner e la risposta tra imbarazzo e ironia: "Scelgo Kyrgios per vincere il doppio ma…"

Un doppio con Kyrgios o Kim Jong-un? La risposta di Sinner è esilaranteDurante l'ultimo episodio di Pod Laver Arena, Jannik Sinner è stato invitato a rispondere a un classico gioco di preferenze.

Sinner deve scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un: risposta perfetta ma non vuole andare oltreJannik Sinner si trova di fronte a una scelta insolita tra Nick Kyrgios e Kim Jong-Un.

