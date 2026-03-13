Nel quartiere Mantica, un progetto chiamato ‘Rizoma’ prende vita nello spazio dedicato. La scena si apre con il rumore di una locomotiva che passa, mentre una gonna simbolo di altre donne si muove tra lettere e ricordi di una nonna, punto di partenza di molte storie. La vita sembra scorrere lungo un filo invisibile che unisce i legami di questa comunità.

Sbuffa una locomotiva, un treno da rincorrere, un binario da perdere. Una gonna che racconta altre donne, una lettera, mille lettere, e una nonna da cui tutto ebbe inizio. È con queste premesse evocative che lo spazio Mantica (con sede in via Cere 13) si prepara ad accogliere il suo prossimo, emozionante appuntamento. Domani, con doppia replica alle 16 e poi alle 18, andrà in scena “ Rizoma ”, spettacolo che "fonde con delicatezza e maestria – spiegano gli organizzatori – il teatro di narrazione con le arti circensi, portando in scena la complessa e affascinante disciplina dell’ equilibrismo su filo d’acciaio ". La storia prende il via nella quiete di una giornata qualsiasi, interrotta dall’arrivo di una lettera che innesca un viaggio intimo e universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Rizoma’ nello spazio Mantica. La vita scorre su un filo che tiene uniti i nostri legami

