Il teatro torna in bottega | a Sant' Agabio arrivano Rhum & Cola due clown fuori dall' ordinario

Portare l'arte nei luoghi della vita quotidiana, rompendo gli schemi dei palcoscenici tradizionali. Torna a Novara la rassegna "Teatro e Bottega", il progetto ideato da Cabiria Teatro con il sostegno della Fondazione Comunità Novarese e la collaborazione dell'assessorato al Commercio del Comune. L'obiettivo è semplice quanto ambizioso: trasformare negozi e botteghe in spazi culturali vivi. Questa volta l'appuntamento è fissato nello spazio accogliente di Shopno Kebab, già protagonista di una esilarante serata autunnale della rassegna, che ancora una volta si trasforma in un palcoscenico aperto e sorprendente. Sabato 11 aprile, alle 17, il locale di Sant'Agabio ancora una volta si trasformerà per una sera in un palcoscenico per ospitare "Rhum & Cola", una produzione del Collettivo Clochart. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dall'otto per mille arrivano 280mila euro per riqualificare il teatro "Vittorio Alfieri" di MontemarcianoSoddisfatta l'Amministrazione comunale del sindaco Maurizio Grilli che aveva inserito il recupero della struttura, chiusa ormai dal 2022, nel proprio...

Pepsi ruba l’orso iconico della Coca-Cola: così la storica rivalità tra i due colossi torna in uno spot al Super BowlLa storica rivalità tra Pepsi e Coca Cola torna alla ribalta, questa volta sul palco del Super Bowl, con uno spot che dissotterra l’ascia della sfida...

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