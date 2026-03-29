Settimana Santa | una guida pratica per viverla giorno dopo giorno sino alla Pasqua

Durante la Settimana Santa, si susseguono diverse celebrazioni che vanno dalla Domenica delle Palme alla Risurrezione di Cristo. Questa settimana comprende riti e tradizioni specifiche, come processioni, funzioni religiose e momenti di preghiera, che coinvolgono molte comunità. La guida fornisce indicazioni pratiche e informazioni sui vari eventi che caratterizzano questi giorni, offrendo un quadro dettagliato delle celebrazioni più significative.

Una delle domande che, spesso, ci poniamo è: ma come viverla? Qual è il modo migliore per partecipare intensamente a questo momento? Al di là di quelle che sono le celebrazioni liturgiche, ci sono altri modi per vivere al meglio tutto questo. La Settimana Santa ci accompagna verso la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù, il compimento della sua vita qui sulla terra. Ecco quali possono essere alcuni suggerimenti validi. Da oggi, Domenica delle Palme, fino alla Pasqua di Resurrezione: la Chiesa, e tutti i cristiani, si preparano a vivere giorni intensi di preghiera, meditazione ed ascolto della Parola di Dio. Sono passati solo pochi mesi dal Natale ed ecco che, di nuovo, un momento particolare è atteso per ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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