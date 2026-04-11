Nella notte ad Acerra si è verificato un episodio di violenza nel centro della città, quando sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Due giovani sono stati raggiunti e feriti alle gambe durante l'agguato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La zona è stata immediatamente isolata per permettere le operazioni di rilievo.

Notte di violenza nel centro cittadino, dove si è verificato un agguato a colpi di arma da fuoco che ha causato il ferimento di due giovani. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nell’area nord di Napoli. L’intervento della Polizia di Stato è scattato presso la Clinica dei Fiori di Acerra, dove sono giunti due ragazzi, rispettivamente di 25 e di 23 anni, entrambi con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. I due giovani sono attualmente ricoverati ma, secondo quanto si apprende, non sono in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione, i feriti sarebbero stati raggiunti da alcuni individui arrivati a bordo di due ciclomotori. I malviventi avrebbero aperto il fuoco in pieno centro, colpendo le vittime alle gambe per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Acerra, spari nella notte: due giovani gambizzati in centro

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