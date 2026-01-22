Roma | spari contro bus a Torrevecchia nessun ferito indagini in corso

Nella serata di ieri, intorno alle 19:50, un autobus della linea Atac 46B è stato coinvolto in un episodio di spari a Torrevecchia, Roma. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause e identificare eventuali responsabili. La sicurezza del trasporto pubblico resta una priorità per le forze dell'ordine, che continuano a monitorare la zona.

Ieri, intorno alle 19:50, si sono verificati dei colpi di arma da fuoco contro un autobus della linea Atac 46B a Roma. L’incidente è avvenuto in via Francesco Giovanni Commendore, nel quartiere Torrevecchia. Un proiettile ha colpito il vetro del mezzo, infrangendolo, ma per fortuna non si registrano feriti tra i passeggeri o il conducente. Gli agenti del commissariato di polizia Aurelio sono intervenuti sul luogo dell’accaduto e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio. Successivamente, alle 22:35, è giunta un’altra segnalazione riguardante un bus della stessa linea Atac, colpito da un sasso a Primavalle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sparatoria a Sant'Anastasia, colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione: nessun ferito, indagini in corsoUna sparatoria si è verificata in via Romani 199 a Sant'Anastasia, coinvolgendo colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione.

Spari contro un bus Atac a Torrevecchia: poco dopo preso a sassate un altro mezzo della stessa lineaNella giornata di oggi, a Roma, si sono verificati due episodi di violenza contro i mezzi pubblici Atac.

