Bisseck dopo Inter Juventus | Abbiamo sofferto ma alla fine conta vincere Loro hanno giocato bene a volte va detto

Bisseck ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus, spiegando che la squadra ha sofferto ma alla fine ha prevalso. La partita è stata combattuta, con i nerazzurri che hanno lottato fino all’ultimo secondo. Il difensore tedesco ha ammesso che i bianconeri hanno giocato bene in alcune fasi, ma alla fine il risultato ha premiato i suoi.

Yann Bisseck, difensore dell' Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la Juventus, sottolineando le difficoltà della partita e l'importanza del risultato, nonostante la prestazione non sia stata perfetta. LA PARTITA E LE DIFFICOLTÀ AFFRONTATE – «Partita tosta, siamo contenti d'aver vinto. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte, la Juve ha giocato bene facendo il gioco. A volte si deve soffrire, abbiamo sofferto tanto.