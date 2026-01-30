Damien Comolli commenta i sorteggi di Champions League, ammettendo che la sfida sarà difficile. Svela di essere felice di giocare il ritorno in casa e non si sbilancia troppo sulla favorita, lasciando intendere che anche questa volta la strada sarà complicata per la sua squadra.

Damien Comolli ha parlato dopo i sorteggi dei playoff di Champions League, soffermandosi sugli avversari e sulla possibile favorita. Damien Comolli ha commentato da Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League, dove la Juventus ha pescato il Galatasaray. La sfida si preannuncia molto complicata per la Vecchia Signora. ULTIMISSIME JUVE LIVE A confermarlo è stato lo stesso CEO, che ha indicato appunto come difficile il doppio confronto. Di seguito le dichiarazioni del dirigente francese. LE PAROLE DI COMOLLI – «Sapevamo già prima del sorteggio che, a prescindere dall’avversario, sarebbe stata dura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli dopo i sorteggi di Champions: «Sapevamo che sarebbe stata dura, felici di giocare il ritorno in casa. Favorita? Dico questo»

Approfondimenti su Damien Comolli

Kosta Runjaic ha commentato la vittoria dell’Udinese contro il Napoli, evidenziando come fosse una partita difficile e imprevedibile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sorteggi Champions 2025 LIVE, le avversarie delle italiane in diretta streaming

Ultime notizie su Damien Comolli

Argomenti discussi: Juventus, Comolli e Chiellini a Nyon per il sorteggio di Champions League.

Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, Jonathan #David rompe il silenzio in un'intervista esclusiva a Repubblica L'attaccante canadese, arrivato in estate come il grande colpo del mercato di Damien #Comolli, ha faticato a trovare l - facebook.com facebook

Jonathan David propizia un gol e si sblocca: dopo la rete del 3-0 lo festeggiano TUTTI i compagni e Spalletti in campo La #Juventus non ha MAI avuto dubbi, fiducia totale di Damien Comolli e dello staff bianconero. David è il riferimento avanz x.com