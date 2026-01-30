Comolli dopo i sorteggi di Champions | Sapevamo che sarebbe stata dura felici di giocare il ritorno in casa Favorita? Dico questo
Damien Comolli commenta i sorteggi di Champions League, ammettendo che la sfida sarà difficile. Svela di essere felice di giocare il ritorno in casa e non si sbilancia troppo sulla favorita, lasciando intendere che anche questa volta la strada sarà complicata per la sua squadra.
Damien Comolli ha parlato dopo i sorteggi dei playoff di Champions League, soffermandosi sugli avversari e sulla possibile favorita. Damien Comolli ha commentato da Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League, dove la Juventus ha pescato il Galatasaray. La sfida si preannuncia molto complicata per la Vecchia Signora. ULTIMISSIME JUVE LIVE A confermarlo è stato lo stesso CEO, che ha indicato appunto come difficile il doppio confronto. Di seguito le dichiarazioni del dirigente francese. LE PAROLE DI COMOLLI – «Sapevamo già prima del sorteggio che, a prescindere dall’avversario, sarebbe stata dura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Damien Comolli
Conferenza stampa Italiano post Udinese Bologna: «Sapevamo sarebbe stata dura, i gol ci hanno spianato la strada. La giocata di Moro? Una soddisfazione, per questo motivo»
Runjaic dopo Udinese Napoli: «Vittoria che in pochi si aspettavano, mantenuta la nostra identità. Sapevamo sarebbe stata una gara difensiva, non si vince se non approcci bene»
Kosta Runjaic ha commentato la vittoria dell’Udinese contro il Napoli, evidenziando come fosse una partita difficile e imprevedibile.
Sorteggi Champions 2025 LIVE, le avversarie delle italiane in diretta streaming
Ultime notizie su Damien Comolli
Argomenti discussi: Juventus, Comolli e Chiellini a Nyon per il sorteggio di Champions League.
Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, Jonathan #David rompe il silenzio in un'intervista esclusiva a Repubblica L'attaccante canadese, arrivato in estate come il grande colpo del mercato di Damien #Comolli, ha faticato a trovare l - facebook.com facebook
Jonathan David propizia un gol e si sblocca: dopo la rete del 3-0 lo festeggiano TUTTI i compagni e Spalletti in campo La #Juventus non ha MAI avuto dubbi, fiducia totale di Damien Comolli e dello staff bianconero. David è il riferimento avanz x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.