Spal una frenata inattesa E la vetta ora è a otto punti

La Spal si ferma in casa e perde terreno in classifica. Dopo la partita con il Castenaso, i biancazzurri non riescono a vincere e si allontanano dalla vetta. Ora la capolista Mezzolara ha otto punti di vantaggio, a sole 11 giornate dalla fine del campionato.

FERRARA Dopo Young Santarcangelo e Medicina Fossatone, anche il Castenaso strappa un punto allo stadio Mazza, allontanando forse definitivamente il primo posto da una Spal che a 11 giornate dalla fine si ritrova a -8 dalla capolista Mezzolara. Del resto, con cinque pareggi nelle ultime sette giornate di campionato, è difficile pensare di tenere il ritmo di una squadra che nello stesso periodo ha conquistato 19 punti su 21 disponibili. Nella giornata dedicata alla memoria di Nicolas Giani, mister Parlato deve rinunciare all’infortunato Mambelli e lascia nuovamente in panchina Malivojevic e Carbonaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, una frenata inattesa. E la vetta ora è a otto punti Approfondimenti su Spal Vetta X Martiri, frenata inattesa. Scivola fuori dai playoff X Martiri subisce una sconfitta inattesa contro Sparta Castelb. Spal, una vetta per due. Primato col Mezzolara. Con il Mesola un modulo che esalta i trequartisti

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.