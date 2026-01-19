Giada presenta il suo libro a Vercurago | Vi aspettiamo per una serata che saprà toccare il cuore
Giada Canino, atleta paralimpica, presenta il suo libro “Bulldown” a Vercurago. L’evento si svolgerà presso il centro polifunzionale di via Costituzione 3, organizzato dalla biblioteca comunale di Vercurago. Un’occasione per conoscere la storia di Giada e approfondire tematiche legate alla resilienza e alla determinazione. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un momento di riflessione e condivisione nella cornice della valle San Martino.
L'atleta paralimpica Giada Canino presenterà "Bulldown" nella sua valle San Martino. La biblioteca comunale di Vercurago organizza infatti una serata con la protagonista del libro nel centro polifunzionale di via Costituzione 3. L'appuntamento è in programma per giovedì 22 gennaio alle ore 20.45.
Giada Canino presenta il suo libro a Vercurago: "Vi aspettiamo per una serata che saprà toccare il cuore" - Incontro con l'atleta paralimpica autrice di "Bulldown" che anche quest'anno sarà testimonial di Regione Lombardia contro il bullismo
