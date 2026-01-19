Giada presenta il suo libro a Vercurago | Vi aspettiamo per una serata che saprà toccare il cuore

Giada Canino, atleta paralimpica, presenta il suo libro “Bulldown” a Vercurago. L’evento si svolgerà presso il centro polifunzionale di via Costituzione 3, organizzato dalla biblioteca comunale di Vercurago. Un’occasione per conoscere la storia di Giada e approfondire tematiche legate alla resilienza e alla determinazione. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un momento di riflessione e condivisione nella cornice della valle San Martino.

