In cinque aggrediscono un 21enne in un bar tutti denunciati | tra loro tre minori
Cinque giovani sono stati denunciati dopo aver picchiato un 21enne in un bar del Mantovano. Tre di loro sono minorenni e tutti e cinque sono finiti nei guai con la polizia. L’aggressione è avvenuta davanti agli occhi di altri clienti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La vittima è uscita dal locale con diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. La questione ora passa alla giustizia.
Il fatto si è consumato lunedì a Castel d'Ario, in provincia di Mantova, ma tre dei giovani finiti nei guai sono residenti in provincia di Verona Cinque giovani sono stati denunciati, tra i quali tre veronesi, per un'aggressione ai danni di un altro ragazzo avvenuta nel Mantovano. Come riporta la testata MantovaUno, i fatti avrebbero avuto luogo a Castel d'Ario nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, quando all'interno di un bar è scoppiata una lite che ha richiesto l'intervento dei carabinieri: un violento litigio, scatenato da futili motivi, che avrebbe visto il gruppo aggredire un 21enne del posto, provocandogli alcune escoriazioni alla mano sinistra e danni al giubbino che indossava.🔗 Leggi su Veronasera.it
