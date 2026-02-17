Spaccio in via Emilia Pavese | pusher incastrato dalla Mobile dopo le segnalazioni dei cittadini

Un pusher è stato arrestato in via Emilia Pavese dopo le segnalazioni dei residenti. La Polizia di Piacenza ha intercettato l’uomo durante un controllo mattutino, che si è concluso con il suo fermo. I cittadini avevano segnalato movimenti sospetti in zona. La squadra Mobile ha seguito le indicazioni e ha agito tempestivamente.

Nell'ambito dei controlli antidroga sollecitati dalle segnalazioni dei cittadini, l'altra mattina la Squadra Mobile di Piacenza ha individuato e fermato uno spacciatore in via Emilia Pavese. Gli agenti in borghese hanno sorpreso l'uomo, un 32enne tunisino regolarmente residente in città, mentre cedeva una dose di cocaina a un automobilista fermo in strada. Il pusher è stato trovato in possesso di 635 euro ed è stato denunciato a piede libero per spaccio; la sua posizione è ora al vaglio dell'Ufficio Immigrazione per ulteriori provvedimenti. L'acquirente, un connazionale di 40 anni, è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.