Spaccio di droga i Falchi della squadra mobile arrestano due persone

La polizia ha arrestato due uomini sospettati di spaccio di droga. I Falchi della squadra mobile li hanno fermati durante un normale controllo di routine. Gli agenti hanno trovato in loro possesso sostanze stupefacenti e li hanno portati in questura. Ora rischiano la denuncia, mentre le indagini continuano per capire se siano coinvolti in altre attività illecite.

I Falchi della squadra mobile hanno arrestato nei giorni scorsi due presunti spacciatori, "pizzicati" durante la consueta attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal questore. Si tratta di un 27enne (O. G. le iniziali), fermato in via Dante, che aveva addosso 36 dosi di.

