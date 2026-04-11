Sospiri sui nominati in giunta di Forza Italia | Nessun promosso o bocciato e niente corsa alle poltrone
Nella nuova giunta comunale, annunciata dal sindaco, sono stati effettuati alcuni cambiamenti tra gli assessori di Forza Italia. Il riassetto è stato descritto come un normale turn over, senza promozioni o bocciature, e senza una corsa alle poltrone. La sostituzione di alcuni assessori si è conclusa con la conferma della stabilità dell'esecutivo e senza tensioni evidenti tra i componenti del partito.
Un “normale turn over” quello che ha visto “la sostituzione” di alcuni assessorati tra le fila di Forza Italia nella nuova giunta comunale ufficializzata dal sindaco Carlo Masci. Lo sottolinea il presidente del consiglio regionale nonché segretario provinciale degli Azzurri Lorenzo Sospiri.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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