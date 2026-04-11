Sospiri sui nominati in giunta di Forza Italia | Nessun promosso o bocciato e niente corsa alle poltrone

Nella nuova giunta comunale, annunciata dal sindaco, sono stati effettuati alcuni cambiamenti tra gli assessori di Forza Italia. Il riassetto è stato descritto come un normale turn over, senza promozioni o bocciature, e senza una corsa alle poltrone. La sostituzione di alcuni assessori si è conclusa con la conferma della stabilità dell'esecutivo e senza tensioni evidenti tra i componenti del partito.