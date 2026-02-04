I consiglieri di Forza Italia in provincia di Benevento, Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini, rispondono alle parole del collega Alfonso Ciervo. Parlano di strade in cattivo stato e chiedono all’amico politico di concentrarsi sui fatti, invece di pensare alle poltrone. La polemica si accende nel mezzo di un dibattito acceso sulla gestione amministrativa della provincia.

Tempo di lettura: 2 minuti I Consiglieri di Forza Italia alla Provincia di Benevento Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini intervengono in replica alle recenti esternazioni del Consigliere Provinciale Alfonso Ciervo, riportando il dibattito sul piano della realtà amministrativa e della correttezza politica. “La segnalazione del consigliere comunale di Sant’Agata dé Goti Nicola Izzo sulle condizioni della rete stradale non è un atto strumentale, ma un atto di responsabilità”, dichiarano i rappresentanti azzurri. “Il Presidente Lombardi aveva garantito interventi risolutivi entro Natale, ma sulle arterie regna ancora il nulla di fatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Provincia, Forza italia incalza: "Le strade sono nel degrado, Ciervo pensi ai fatti e non alle poltrone"

