Rapina ' lampo' a mano armata in un distributore di Massarosa due ladri professionisti arrestati

Nella zona di Massarosa, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver messo a segno una rapina a mano armata presso un distributore di carburante. I ladri, professionisti del settore, hanno utilizzato veicoli rubati per compiere il colpo e sono stati fermati dalle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia l’attività di contrasto alle rapine e ai reati di ricettazione nella regione.

Eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere a Massarosa (Lucca), che ha portato all'arresto di un 36enne italiano e di un cittadino romeno 32enne. I due sono stati ritenuti responsabili di una rapina aggravata ai danni del gestore di un distributore di carburanti, avvenuta lo scorso autunno in via Montramito. Le accuse comprendono anche il reato di ricettazione, per aver utilizzato veicoli rubati durante l'azione criminosa. Le indagini dei Carabinieri Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l'operazione si è conclusa dopo una lunga attività investigativa. I militari della Stazione di Massarosa hanno lavorato per mesi per ricostruire i movimenti dei due sospettati prima e dopo il reato.

