Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Catania per aver tentato di rubare rame da diverse proprietà nella zona. Gli agenti hanno intensificato i controlli nel tentativo di fermare le attività illegali legate ai furti di materiale metallico, in particolare quello di rame, comunemente chiamato “oro rosso”. Le operazioni vengono svolte costantemente per prevenire e contrastare questi reati nella città e nei comuni limitrofi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati contro l’“oro rosso”. Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per contrastare i furti di “oro rosso”, ovvero il rame, in tutta l’area catanese. Negli ultimi mesi, gli agenti della Questura di Catania sono riusciti a sventare numerosi tentativi di furto, evitando possibili disservizi e danni rilevanti. Determinante si è rivelata anche la collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato movimenti sospetti nei pressi di cabine elettriche, contribuendo in maniera concreta all’intervento delle forze dell’ordine. Arrestati due uomini in flagranza. L’ultimo episodio ha portato all’arresto di due uomini catanesi di 39 e 41 anni, accusati di tentato furto ai danni di una cabina elettrica Enel situata in via Montegrappa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furti di rame a Catania: arrestati due ladri professionisti dalla Polizia di Stato

Furti di rame a Catania: arrestati due ladri colti in flagranzaLa Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di controllo su tutto il territorio di Catania per prevenire e contrastare i furti di cavi di rame.

Ancora furti di rame in città, due ladri colti sul fatto e arrestati a LibrinoLa questura di Catania ha rafforzato in tutto il territorio i servizi di controllo per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti di cavi di rame.

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