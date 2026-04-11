Sorpresa all' Adriatico | c' è Ciro Immobile in tribuna per Pescara-Samp
Allo stadio Adriatico, durante la partita tra Pescara e Sampdoria, è stata notata la presenza di un noto calciatore in tribuna. La sfida, importante per la lotta salvezza, si è conclusa con un risultato sfavorevole per i padroni di casa. La presenza del giocatore ha attirato l'attenzione dei presenti, ma non ha influito sull'esito dell'incontro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla visita in tribuna.
(IMMAGINE DI REPERTORIO) - C'era una presenza speciale oggi in tribuna autorità allo stadio Adriatico per Pescara-Sampdoria, scontro diretto che valeva tantissimo in chiave salvezza, ma la presenza del grande campione non ha portato fortuna dato il triste epilogo per i colori biancazzurri. Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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