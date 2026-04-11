Sorpresa all' Adriatico | c' è Ciro Immobile in tribuna per Pescara-Samp

Allo stadio Adriatico, durante la partita tra Pescara e Sampdoria, è stata notata la presenza di un noto calciatore in tribuna. La sfida, importante per la lotta salvezza, si è conclusa con un risultato sfavorevole per i padroni di casa. La presenza del giocatore ha attirato l'attenzione dei presenti, ma non ha influito sull'esito dell'incontro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla visita in tribuna.