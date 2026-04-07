Verso il record stagionale di presenze all' Adriatico | info biglietti Pescara-Samp

Sabato 11 aprile allo stadio Adriatico-Cornacchia si svolgerà la partita tra Pescara e Sampdoria, un match importante per la classifica delle due squadre. I biglietti sono ancora disponibili e si prevede un’affluenza elevata, con l’obiettivo di raggiungere il record stagionale di presenze. La partita rappresenta un momento chiave della stagione e attira l’interesse dei tifosi locali.

Lo scontro diretto vale un pezzo di salvezza. E ci sarà il pubblico delle grandi occasioni Sabato 11 aprile allo stadio Adriatico-Cornacchia, che il popolo biancazzurro vorrebbe presto intitolato a Giovanni Galeone, andrà in scena Pescara-Sampdoria, scontro diretto che vale una bella fetta di stagione. E per sostenere un Delfino non più ultimo in classifica dopo l'acuto di Reggio Emilia a Pasquetta, è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Si va infatti verso il record stagionale di presenze, ancora fermo alla gara di debutto di agosto contro il Cesena (11.200 circa gli spettatori). Punto vendita: The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Tra abbonati e biglietti venduti si va verso numeri record in stagione. Già oltre 5mila presenze al MazzaTra abbonati e biglietti venduti in prevendita, sono già oltre 5mila i tifosi della Spal che si sono già assicurati un posto sugli spalti dello... Leggi anche: Vuelle, sale la febbre per il derby con Rimini. Già battuto il record di presenze stagionale Reazione da parte di un tifoso del Genoa, all' affermazione da parte di un tifoso della Sampdoria