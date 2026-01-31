L’ex compagno Insigne prova a convincere Ciro a tornare alle origini Immobile suggestione Pescara

L’ex compagno di squadra Lorenzo Insigne prova a convincere Ciro Immobile a tornare a giocare in Pescara. Dopo il ritorno di Insigne in città, anche i tifosi sognano di rivedere la coppia in campo. La piazza abruzzese spera che questa suggestione possa diventare realtà e portare nuova energia alla squadra.

Suggestione Immobile a Pescara. Dopo il ritorno in riva all’adriatico di Lorenzo Insigne, la piazza abruzzese sogna di ricomporre la coppia con Immobile. Nel Pescara di Zeman, stagione 2011-12, decollarono le carriere di Insigne e Immobile, culminate con l’Europeo vinto con la nazionale azzurra di Mancini nel 2021. Insigne, svincolato, è tornato, grazie pure al corteggiamento di Marco Verratti: contratto da 300mila euro fino a giugno con tanta voglia di rilanciarsi e regalarsi, a 34 anni, ancora un po’ di calcio giocato dopo l’esperienza in Mls con il Toronto con Bernardeschi. E Immobile? Pescara sogna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lorenzo Insigne torna a Pescara.

Lorenzo Insigne torna a Pescara e racconta come è tornato in città.

