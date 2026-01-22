Sondaggi politici ora centrodestra e campo largo sono quasi pari | quanta distanza c'è tra i partiti

Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, il gap tra centrodestra e campo largo è di meno di mezzo punto percentuale. Questa vicinanza evidenzia come le forze politiche siano più vicine di quanto si possa pensare, rendendo il quadro politico italiano particolarmente equilibrato in questa fase. Analizzare questi dati aiuta a comprendere meglio le dinamiche attuali e le possibili evoluzioni future del panorama politico nazionale.

A separare il centrodestra e il centrosinistra 'largo' c'è meno di mezzo punto. Lo testimonia il nuovo sondaggio politico di Youtrend. Fratelli d'Italia cresce, permettendo alla coalizione di superare gli avversari. Anche perché nel frattempo Pd e Avs sono in calo. Bene il M5s, male Forza Italia.

