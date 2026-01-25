Sommer Inter le statistiche parlano chiaro! Un dato evidenzia il clamoroso calo del portiere | i numeri di questa stagione

Le statistiche di Sommer Inter evidenziano un calo nelle prestazioni del portiere svizzero questa stagione. I dati raccolti mostrano chiaramente le difficoltà affrontate, offrendo un quadro obiettivo sulla sua performance e sui risultati ottenuti finora. Un’analisi che permette di comprendere meglio l’andamento individuale e la situazione complessiva della squadra.

Inter News 24 Sommer Inter, i numeri parlano chiaro: un dato evidenzia le difficoltà e il calo in questa stagione del portiere svizzero nerazzurro. La stagione negativa di Yann Sommer continua a far discutere in casa Inter, e il primo gol subito contro il Pisa ha confermato i dubbi sul rendimento dell’estremo difensore svizzero. Un’ uscita palla al piede incerta, che ha contribuito al primo svantaggio nerazzurro, seguito poco dopo dal secondo gol subito. Nonostante il clamoroso ribaltamento della partita da parte dell’Inter, le statistiche di Sommer evidenziano un problema da risolvere, con la dirigenza che è già al lavoro per trovare un sostituto in vista della scadenza del contratto dello svizzero a fine stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

