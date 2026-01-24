Dopo la vittoria dell’Inter sul Pisa per 6-2, Cristian Chivu ha commentato l’incontro a DAZN. Il mister ha analizzato le prestazioni della squadra e ha spiegato i momenti chiave della partita, incluso un possibile errore di Sommer. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla partita e sulle dinamiche interne della squadra nerazzurra.

Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. Intanto è ufficiale un addio a gennaio! Tutte le novità Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Ultimissime Calciomercato Genoa: ufficiali gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati e i dettagli delle due operazioni in entrata Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter sotto di due gol poi ribalta il Pisa! Finisce 6-2 Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché»

Chivu a Dazn: «Ecco perché il cambio di Dimarco per Luis Henrique, su Sommer la colpa è mia e vi spiego perché. Questo weekend lo dedico alla mia famiglia, se lo merita»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, commenta la recente vittoria contro il Pisa, spiegando le ragioni dietro alcune scelte di formazione, come il cambio di Dimarco con Luis Henrique e il coinvolgimento su Sommer.

Inter-Pisa, Chivu: “Colpa mia non di Sommer. Domani devo…”Durante la partita tra Inter e Pisa, Chivu ha dichiarato che la colpa è stata sua e non di Sommer.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Le belle parole di Chivu su Pio Esposito, match winner col Lecce; Il gol, l'abbraccio con Chivu e l'allungo in classifica: Pio Esposito si prende l'Inter; Chivu raggiante dopo Udinese-Inter: C'è una voglia pazzesca di essere competitivi; Inter, Chivu a DAZN: Stiamo facendo un grande lavoro di attenzione e di responsabilità.

Inter, Cristian Chivu ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 6-2 con il Pisa: queste le sue dichiarazioniInter, Cristian Chivu ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 6-2 con il Pisa: queste le sue dichiarazioni A DAZN dopo Inter Pisa 6-2, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni. Ultime Notizie ... calcionews24.com

Chivu: Errore Sommer? Colpa mia, vi spiego! Se guardo Juve-Napoli e Roma-Milan? Rispondo cosìL'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Pisa ... fcinter1908.it

Serie A. Inter-Pisa 6-2: dilaga la squadra di Chivu che allunga sulle inseguitrici Domenica i big match Juventus-Napoli Roma-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-22-risultati-cronaca-aggi - facebook.com facebook

Esce Luis Henrique, entra l'Inter: anche Chivu boccia il brasiliano. E ora che succede x.com