Circa diecimila studenti e diverse famiglie hanno partecipato all’iniziativa Donacibo, raccogliendo oltre 50 quintali di generi alimentari. I prodotti raccolti sono stati destinati al Banco di solidarietà Leotta&Bigoni, che si occupa di distribuire cibo alle persone bisognose. L’evento si è svolto nel corso delle ultime settimane, coinvolgendo numerosi nuclei familiari e scuole della zona.

Oltre 50 quintali di prodotti alimentari sono stati raccolti grazie all’impegno di studenti e nuclei familiari coinvolti nell’iniziativa Donacibo, destinati a sostenere il Banco di solidarietà Leotta&Bigoni. La raccolta, che ha toccato diverse realtà tra San Donato, San Giuliano, Melegnano, Rozzano e Milano, mira a rifornire i pacchi viveri mensili consegnati a 160 famiglie in stato di necessità. Il cuore pulsante della raccolta si è concentrato negli istituti scolastici dove quasi 10mila discenti hanno avuto l’opportunità di partecipare attivamente. A San Giuliano, la risposta della comunità scolastica è stata particolarmente massiccia, con un conferimento di 2mila 135 chili di merci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà: 10mila studenti raccolgono 50 quintali di cibo

Sequestrati due quintali di cibo avariatoCarne, salumi, prodotti ittici, formaggi, passate di pomodoro e prodotti di panetteria.

Teatro e solidarietà: i Dinosauri raccolgono fondi perDomani sera, alle 21:00, l’Altro Teatro di Cadelbosco Sopra ospiterà lo spettacolo Dinosauri della Compagnia della Pipa.

Gli studenti occupano l'ex stazione Trastevere: Solidarietà con l'AskatasunaGli studenti del coordinamento studentesco autonomo romano, che include licei di tutta Roma come il Righi, il Visconti e il Morgagni, hanno occupato l’ex stazione di Trastevere, scalo ferroviario ... romatoday.it

Solidarietà a Gaza e alla Flotilla: gli studenti occupano l’istituto Calvino di GenovaGenova – Solidarietà a Gaza e alla Flotilla, Calvino occupato. Gli studenti dell'istituto (liceo e tecnico) di via Borzoli hanno dato il via questa mattina all'occupazione della sede, seguendo la scia ... ilsecoloxix.it