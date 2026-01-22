Conceicao, dopo la vittoria della Juventus contro il Benfica, ha condiviso sui social la sua gioia per il ritorno in campo e il successo della squadra. In un messaggio sobrio, ha rivolto un pensiero ai tifosi, sottolineando l'importanza di questa vittoria e il suo entusiasmo per le sfide future. Un momento di festa che evidenzia il percorso di recupero e la fiducia nel gruppo bianconero.

Conceicao sui social ha festeggiato la bellissima vittoria contro il Benfica della sua Juve e anche il ritorno in campo dopo l’infortunio. Il giorno dopo la vittoria è sempre quello dei post social per festeggiare con i tifosi il bellissimo risultato sul campo. Anche in queste ore sono molti i commenti arrivati dai profili dei giocatori della Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Conceicao, ritornato in campo e ancora una volta decisivo, ha commentato in questo modo il bellissimo successo contro il Benfica. « Molto felice di essere tornato e per la vittoria della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao dopo la vittoria della Juve contro il Benfica: «Molto felice di essere tornato. Ai tifosi dico una cosa» – FOTO

Locatelli dopo la vittoria contro il Benfica: «Successo importante, continuiamo così». Poi il messaggio ai tifosi – FOTODopo la vittoria contro il Benfica, Manuel Locatelli ha commentato l'importanza del risultato, sottolineando la volontà di proseguire su questa strada.

Bremer scrive ai tifosi della Juve: «Chiudiamo l’anno con una vittoria», e fa una promessa in vista del 2026. Il suo messaggio dopo Pisa – FOTOBremer ha rivolto un messaggio ai tifosi della Juventus, sottolineando l'importanza della vittoria a Pisa e condividendo le sue speranze per il 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Conceição: Il Benfica era venuto qui per vincere, dobbiamo battere il Monaco; Juventus, Conceicao e Gatti si allenano ancora a parte: le ultime dall’allenamento di oggi; Convocati Juventus, la scelta su Conceicao e Gatti per la sfida al Cagliari; Spalletti: Doveva andare così, Conceiçao e Zhegrova poco lucidi. E quella punizione che gli abbiamo concesso...

Juve, vittoria da Champions: Yildiz ispira, Conceiçao e Openda stendono la RomaSecondo successo consecutivo per la squadra di Spalletti che supera per 2-1 i giallorossi e si porta a -1 dal quarto posto ... sportal.it

Porto, Conceiçao dopo la vittoria: Quando non puoi suonare il violino, suoni la grancassaSergio Conceiçao, allenatore del Porto, dopo il successo contro il Chaves è intervenuto al microfono di SportTV: Abbiamo gestito bene la partita e siamo sempre stati uniti. Siamo entrati bene in ... m.tuttomercatoweb.com

Una #Juve non brillante a cui basta l’ingresso di #Conceicao (e lo spostamento di #McKennie) che con poco più del minimo sforzo ha ragione di un #Benfica modesto. Benissimo aver ripreso i 3 punti dopo #Cagliari! Benissimo! Forza ragazzi! #FinoAllaFine # x.com

Zhegrova, dopo l'llusione...la realtà: alternativa anche quando Conceicao è out, bocciatura di Spalletti - facebook.com facebook