Durante la Giornata mondiale della malattia, si è parlato di come il sonno disturbato possa rappresentare un segnale precoce del Parkinson. Studi recenti indicano che problemi nel riposo notturno potrebbero essere tra i primi sintomi della malattia. Oltre al sonno, vengono evidenziati altri segnali che si manifestano nelle fasi iniziali, offrendo possibili punti di riferimento per una diagnosi tempestiva.

Il cattivo sonno potrebbe essere una spia del Parkinson. In occasione della Giornata mondiale della malattia i riflettori si accendono sulla connessione tra qualità del riposo notturno e decorso della patologia. I sintomi precoci Tre studi clinici pubblicati tra il 2025 e il 2026 confermano che disturbi del sonno, depressione e dolore non sono semplici effetti collaterali, ma segnali precoci di una sofferenza cerebrale ancora reversibile. Uno studio del 2026 su Brain Sciences condotto su oltre 130 pazienti ha dimostrato che i 'cattivi dormitori' soffrono di depressione e ansia severa in misura nettamente superiore ai 'buoni dormitori'. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Dormire male è un sintomo del Parkinson». Ecco gli altri segnali precoci della malattia

Parkinson, i segnali prima della malattiaQuali sono i quattro sintomi che, se compresenti, possono contribuire a segnalare, in vista di una diagnosi precoce, la malattia di Parkinson.

Parkinson, ansia e depressione possono essere segnali precoci: lo studio(Adnkronos) – Il morbo di Parkinson può essere anticipato da segnali che non spesso non vengono considerati come 'spie'.

How to Remember Parkinson's Disease Symptoms in 60 Seconds! [Nursing] #nurse

Temi più discussi: Dormire male è un sintomo del Parkinson. Ecco gli altri segnali precoci della malattia; Non è la luce blu dello smartphone a farti dormire male: il vero problema è un altro; Ti piace la corsa? Per evitare gli infortuni dormi bene (e per più di 7 ore a notte); Ecco come combattere il mal di primavera.

«Dormire male è un sintomo del Parkinson». Ecco gli altri segnali precoci della malattiaIl cattivo sonno è un allarme precoce di neuroinfiammazione legata al Parkinson. In occasione della Giornata mondiale della malattia i riflettori si accendono sulla connessione ... ilmattino.it

Non è insonnia: è sleepscrolling! Ecco il vero motivo (psicologico) per cui restate svegli a guardare il telefonoC’è un momento, ogni sera, in cui dovremmo semplicemente spegnere la luce e dormire. E invece no. Restiamo lì, con il telefono in mano, a guardare ancora un altro video, commentare un altro post, ... grazia.it

Dormire male non ti rende solo più stanco… ma anche più vulnerabile alle fake news. Secondo uno studio citato da Focus, chi ha una scarsa qualità del sonno è più incline a credere alle teorie del complotto, soprattutto quando viene esposto a contenuti cospi - facebook.com facebook