Harrison Ford svela il dolore del Parkinson | Non si può non parlare

Harrison Ford apre il suo cuore e parla apertamente del Parkinson. A 83 anni, l’attore rivela di aver affrontato il dolore della malattia senza timore e sottolinea l’importanza di non nascondere ciò che sta vivendo. Quando ha deciso di parlare pubblicamente, ha voluto condividere la sua esperienza e l’emozione del ritiro dal cinema, senza filtri.

**Harrison Ford, a 83 anni, rivela il dolore del Parkinson e l’emozione del ritiro: “Non si può non parlare”** Quando Harrison Ford, l’attore più iconico della storia del cinema americano, ha parlato della propria malattia, non ha mai cercato di nasconderla. Ha detto chiaramente: “Non si può non parlare.” È stata una frase emozionante, emblematica, e forse decisiva, durante la conferenza stampa per il lancio della terza stagione di *Shrinking*, la serie dramedy di successo su Apple TV+, ormai rinnovata per la quarta volta. Il filmato, iniziato a febbraio 2026, ha visto Ford protagonista in una parte di psicologo, con un personaggio colpito dal morbo di Parkinson – una condizione che, in lui, si è trasformata in un tocco di realtà, un’esperienza personale che lo ha portato a riflettere sulla propria vita professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Harrison Ford ha deciso di smettere di recitare.

