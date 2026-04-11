Soccorsa escursionista infortunata sul Monte Melma

Nel tardo pomeriggio di ieri, le squadre di soccorso sono intervenute sul Monte Melma per aiutare una donna rimasta ferita a una caviglia durante un'escursione. L'incidente si è verificato intorno alle 19, portando all'attivazione delle operazioni di recupero. La donna è stata stabilizzata e assistita sul posto prima di essere trasportata in sicurezza.

Allarme sul Monte Melma per una donna rimasta infortunata a una caviglia durante un'escursione. Alle 19.45 di venerdì 10 aprile i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino sono infatti intervenuti lungo il sentiero Casati - nel territorio comunale di Ballabio - per prestare aiuto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Grave caduta sul Monte Melma, escursionista soccorso con l'elicotteroUn escursionista è rimasto ferito oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, durante un'escursione sul Monte Melma, la montagna che si innalza tra Lecco e... Scivola sul ghiaccio per venti metri: escursionista salvata con l'elicottero sul Monte NudaBrutta disavventura ad alta quota, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, per un'escursionista toscana di 51 anni. Si parla di: Soccorsa escursionista infortunata sul Monte Melma. Soccorsa escursionista infortunata sul Monte MelmaAllarme sul Monte Melma per una donna rimasta infortunata a una caviglia durante un'escursione. Alle 19.45 di venerdì 10 aprile i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino sono infatti ... leccotoday.it Intervento di emergenza sul Monte Cervati: escursionisti in difficoltà tratti in salvoIntervento congiunto del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sul Monte Cervati (Sanza) per recuperare due giovani in difficoltà. Decisivo l'uso dell'elicottero ... infocilento.it