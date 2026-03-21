Il 10 giugno Montecatini accoglierà l’arrivo della 1000 Miglia, con circa 150mila persone previste lungo il percorso. Lo spettacolo si svolge nella cornice di uno stile Liberty, che decora il Tettuccio e le zone circostanti, creando un’atmosfera unica legata ai motori. La città si prepara a ricevere gli appassionati e gli equipaggi di questa celebre gara.

Montecatini, 21 marzo 2026 – La città attende 150mila persone il 10 giugno per assistere all’arrivo della 1000 Miglia. Montecatini, da piazza del Popolo fino al piazzale del Tettuccio, si prepara a diventare un vero e proprio museo a cielo aperto delle auto d’epoca. Fiorentina-Inter e Achille Lauro, una domenica a rischio caos: il piano speciale per la viabilità Un evento assai importante per il settore ricettivo, con 1.100 camere prenotate. Il sindaco Claudio Del Rosso, insieme all’assessore allo sport Marco Silvestri, e l’amministratore delegato di Mille Miglia, società in house dell’Aci di Brescia, Fulvio D’Alvia, ha presentato la manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spettacolo della 1000 Miglia, lo stile Liberty cornice dei motori: al Tettuccio un intreccio unico

Articoli correlati

Finalmente inizia lo spettacolo dei Motori su SKY e NOWImpresa Epica al Conero! Moroni è Regina italiana della 50Km “cum RECORD”; Ceccolini la vice.

Addio a Cherubini: la mente della 1000 Miglia ci lasciaGiuseppe Cherubini, figura centrale della 1000 Miglia e anima organizzativa dell’evento più celebre del mondo sulle auto d’epoca, ha lasciato questo...

Una selezione di notizie su Lo spettacolo della 1000 Miglia lo...

Discussioni sull' argomento Lo spettacolo della 1000 Miglia, lo stile Liberty cornice dei motori: al Tettuccio un intreccio unico; Coppa delle Alpi St. Moritz edition: torna la gara invernale di 1000 miglia; v - TVL - TV Libera; Il 49° Rally 1000 Miglia nel Campionato Italiano Rally Challenge.

Lo spettacolo della 1000 Miglia, lo stile Liberty cornice dei motori: al Tettuccio un intreccio unicoPresentato l’atteso evento del 10 giugno. Il momento clou dell’accoglienza sarà in piazza del Popolo. Tra piazza Giusti e via Fedeli le auto storiche stazioneranno per la serata creando un museo a cie ... lanazione.it

La metaniera russa sventrata e senza equipaggio a 12 miglia dalla Bouri: rischio esplosione da gas naturale liquefatto e sversamento di diesel nel mare del Canale di Sicilia facebook

Mille Miglia, nasce un corso per i restauratori di auto storiche x.com