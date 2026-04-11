SLA il miracolo di Spike Lee | i Knicks portano al Madison una donna

Una richiesta su un social network ha suscitato una risposta rapida, portando una donna a viaggiare fino a New York per assistere dal vivo a una partita dei Knicks al Madison Square Garden. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito con interesse il gesto spontaneo. La vicenda ha coinvolto anche il mondo sportivo e i fan, evidenziando come i social media possano influenzare decisioni e incontri.

Una richiesta accorata su un social network ha scatenato una reazione immediata che porterà Marypat a New York per vedere i suoi amati Knicks al Madison Square Garden. La donna, colpita dalla SLA verso la fine del 2024, vedrà realizzato l’ultimo desiderio della sua lista prima della fine della stagione regolare, grazie all’intervento diretto di Spike Lee e alla successiva risposta dell’organizzazione sportiva. Tutto è partito da un post pubblicato da Molly su Threads, in cui taggava la squadra di basket di New York. La figlia spiegava la situazione della madre, una professionista dell’infermieristica con 47 anni di esperienza, la quale aveva appena concluso l’ultimo trial clinico per la malattia di Lou Gehrig. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SLA, il miracolo di Spike Lee: i Knicks portano al Madison una donna Brunson trascina i Knicks alla vittoria al Madison Square Gardenuna sfida tra due delle migliori squadre della conference East si è risolta con una netta vittoria dei New York Knicks sui Boston Celtics,... Cunningham show al Madison: Detroit domina i Knicks. Mathurin ferma la rimonta di DenverA New York brilla la stella di Cade Cunningham, con Detroit che conferma ancora una volta la sua superiorità in questa stagione grazie ad una doppia...