Cunningham show al Madison | Detroit domina i Knicks Mathurin ferma la rimonta di Denver

Cunningham porta i Pistons al Madison e batte i Knicks con 42 punti e 13 assist. La sua prestazione spinge Detroit a vincere in trasferta, dimostrando grinta e determinazione. Cleveland e San Antonio vincono facilmente, mentre Boston supera Golden State con un buon margine. Mathurin ferma la rimonta di Denver, ma non basta per evitare la sconfitta. Le partite di questa notte mostrano un campionato ricco di sorprese e di prestazioni intense. I tifosi attendono i prossimi incontri per scoprire cosa succederà.

A New York brilla la stella di Cade Cunningham, con Detroit che conferma ancora una volta la sua superiorità in questa stagione grazie ad una doppia doppia da 42 punti e 13 assist del suo playmaker. Era quella tra Knicks e Pistons la sfida più attesa di questa notte Nba, la prima dopo l'All Star Break, con 20 squadre in campo. Arrivano vittorie agevoli per Cleveland e San Antonio, mentre Boston batte Golden State nella serata del debutto di Porzingis coi Warriors. Un libero sbagliato da Murray allo scadere, invece, condanna Denver alla sconfitta contro i Clippers. I Rockets (34-20) ripartono con una vittoria sofferta a Charlotte (26-30), aggrappandosi al talento infinito di Kevin Durant.