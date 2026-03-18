L’Atalanta è pronta a sfidare il Bayern Monaco nella città di Monaco di Baviera. La partita è fissata per il 17 marzo 2026 alle ore 23:32. Dopo aver subito una sconfitta con il punteggio di 6-1 nella gara di andata, la squadra bergamasca si prepara ad affrontare questa sfida decisiva. Ora serve un risultato incredibile per proseguire nella competizione.

Il 17 marzo 2026, alle ore 23:32, l’Atalanta si prepara ad affrontare una sfida titanica contro il Bayern Monaco in terra tedesca, nella città di Monaco di Baviera. L’allenatore Raffaele Palladino definisce questa presenza negli ottavi di finale come un motivo di orgoglio per l’unica squadra italiana ancora attiva nella competizione. La partita di ritorno è imminente e promette uno scontro diretto con i campioni del calcio mondiale. L’andata disputata a Bergamo si è conclusa con un risultato pesante per gli orobici, che hanno subito sei gol contro uno segnato. Nonostante questo svantaggio numerico, la dirigenza e lo staff tecnico mantengono una posizione pragmatica, puntando sulla volontà di riscatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta a Monaco: 6-1, ora serve il miracolo contro

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