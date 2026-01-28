Censimento dei senza fissa dimora una notte con i volontari nelle strade di Milano | Contarli è il modo per renderli visibili al mondo

Questa notte, volontari e volontari si sono mossi nelle strade di Milano per contare le persone senza fissa dimora. Sono oltre seimila gli iscritti alla rilevazione promossa da Istat e condotta da fio. L’obiettivo è semplice: rendere queste persone visibili e far capire che dietro i numeri ci sono storie reali. Manuela, una delle volontarie, spiega che chiudere gli occhi di fronte a questa realtà non aiuta nessuno. Con un semplice gesto, si cerca di portare attenzione a chi vive ai margini della città.

“I senza dimora sono invisibili soltanto agli occhi di chi è indifferente”. Manuela è una delle oltre seimila volontarie e volontari che partecipano alla “Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora” promossa da Istat e condotta da fio.PSD. Non accadeva da dodici anni. Il censimento è partito lunedì sera in quattordici grandi città italiane, Milano compresa. Ogni città viene divisa in zone e ogni zona viene affidata a una squadra composta da volontari che annotano sul sistema il numero dei senza dimora. “La conta è importante perché ci permette di quantificare e anche qualificare il fenomeno – racconta al Fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Censimento dei senza fissa dimora, una notte con i volontari nelle strade di Milano: “Contarli è il modo per renderli visibili al mondo” Approfondimenti su Milano SenzaFissaDimora Genova avvia il censimento dei senza fissa dimora: si cercano volontari Genova si prepara a partecipare al censimento nazionale delle persone senza fissa dimora, che si svolgerà dal 26 al 29 gennaio 2026. Censimento dei senza fissa dimora, rilevazione Istat al via il 26 gennaio Il Comune partecipa alla rilevazione nazionale dell’Istat sui senza fissa dimora, che si svolgerà nelle serate del 26, 28 e 29 gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano SenzaFissaDimora Argomenti discussi: Voci e storie dei senza fissa dimora: parte il censimento dei clochard; Anche a Genova è iniziato il censimento delle persone senza fissa dimora; Al via il censimento notturno delle persone senza dimora a Messina; L'esercito dei senza fissa dimora, il primo censimento in 15 anni. La carica dei 300 per gli invisibili: parte il censimento delle persone senza fissa dimora a GenovaLa sala al piano terra del Centro Massoero, in via del Molo, è stracolma. Le pettorine bianche con la scritta rossa sono finite da un pezzo, eppure continuano ad arrivare persone. Sono oltre 300, ... primocanale.it Arriva il censimento per i senza fissa dimora: l’iniziativa solidale in 14 città italianeIl censimento dei senza fissa dimora rappresenta un gesto concreto di solidarietà a cui ogni cittadino può prender parte. Diventare volontario per una notte, camminando, ascoltando e osservando, per c ... ildigitale.it L'esperienza di un volontario nel nuovo censimento Istat 'Tutti contano' per rilevare le persone senza fissa dimora a Milano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.