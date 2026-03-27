In Campania, detenuti e volontari si sono uniti per ripulire spiagge, strade e zone simboliche della regione. L'iniziativa si concentra sulla pulizia di aree pubbliche e sulla creazione di percorsi di coinvolgimento sociale. L'intervento coinvolge diverse realtà locali, che collaborano per migliorare il decoro di territori spesso trascurati. Le operazioni sono state coordinate da enti e organizzazioni di volontariato.

Tempo di lettura: 3 minuti Restituire decoro a spiagge, strade e luoghi simbolici, ma soprattutto costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità. È questo l’obiettivo della giornata di mobilitazione ambientale che si terrà domani, sabato 28 marzo, e che vedrà protagonisti anche in Campania detenuti in permesso premio e volontari impegnati insieme in diverse località della regione. Un’iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e reinserimento sociale, trasformando un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto. L’appuntamento è frutto della collaborazione tra Plastic Free Onlus, l’organizzazione attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, detenuti e volontari in campo per ripulire spiagge e territori

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